Chef brasileiro Saulo Jennings é nomeado 1º Embaixador Gastronômico da ONU

O chef brasileiro Saulo Jennings foi escolhido como o 1º Embaixador Gastronômico da ONU Turismo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20) pelo secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, durante o encontro do G20 Turismo em Belém, Pará.

Nascido em Santarém, Saulo Jennings é um dos principais expoentes da culinária amazônica e representará o Brasil, promovendo a valorização da comida inspirada na cultura alimentar da região do Tapajós. Ele destacou que o título é um reconhecimento do trabalho coletivo de sua comunidade, enfatizando a importância da gastronomia para o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego para cerca de 300 famílias envolvidas na cadeia produtiva, desde pescadores até cozinheiros.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou a nomeação, ressaltando que ela trará visibilidade internacional à gastronomia brasileira, especialmente da Região Norte. Saulo Jennings participou do painel “Cozinha Global e Turismo Gastronômico” durante o evento, discutindo o impacto da gastronomia no turismo e na economia nacional. Dados do Ministério do Turismo indicam que mais de 95% dos visitantes internacionais avaliam positivamente a culinária local, reforçando seu papel como um dos principais atrativos turísticos do Brasil.