Youtube remove live em que Bolsonaro relaciona Aids com vacina da Covid e suspende canal

O YouTube removeu a live em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu notícia falsa ao associar a vacina contra a Covid-19 e Aids. O canal do presidente foi suspenso por uma semana após decisão da plataforma nesta segunda-feira (25) após o Facebook retirar do ar o mesmo conteúdo.

Confira comunicado do YouTube, na íntegra:

"Removemos um vídeo do canal de Jair Bolsonaro por violar as nossas diretrizes de desinformação médica sobre a COVID-19 ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas.

As nossas diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais, e atualizamos as nossas políticas à medida que a orientação muda. Aplicamos as nossas políticas de forma consistente em toda a plataforma, independentemente de quem for o criador ou qual a sua opinião política".