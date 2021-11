Wagner Moura gera discussão após foto comendo camarão em ocupação do MTST

Wagner Moura gerou uma discussão nas redes sociais após aparecer comendo uma marmita com camarão na ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST). A imagem foi compartilhada por Guilherme Boulos no Twitter.

O ator estava no local para exibição do filme Marighella, dirigido pelo artista. A marmita continha iguarias baianas como vatapá, vinagrete, caruru e camarão.

“Nossa, como ele é simples, um homem do povo, comendo camarão como qualquer pessoa humilde!”, ironizou uma internauta. “Eita ocupação comendo camarão”, criticou outro.

Após a repercussão da imagem, Boulos se pronunciou. “Direitistas raivosos com a foto do Wagner Moura comendo acarajé no prato na ocupação do MTST mostra que o bolsonarismo vibra com a fome e, acima de tudo, desconhece a cultura brasileira”, escreveu.