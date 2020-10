Voluntário brasileiro da vacina de Oxford não recebeu imunizante

O voluntário que participou dos testes da vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, não recebeu a dose do imunizante contra o novo coronavírus.

De acordo com a Veja, uma fonte ligada ao consórcio que está realizando os testes, o voluntário, que era médico, recebeu um placebo. Ele morreu na última quinta-feira (15), devido a complicações da doença, mas a Anvisa foi informada apenas na última segunda-feira (19).

Técnicos do Ministério da Saúde e da Anvisa, estão em contato com cientistas da AstraZeneca para entender o ocorrido com o voluntário.

A AstraZeneca emitiu uma nota sobre o caso. Confira:

Não podemos comentar sobre casos individuais do estudo clínico em andamento da vacina Oxford, pois obedecemos estritamente à confidencialidade médica e às regulamentações relativas a estudo clínicos e, em linha com esses princípios, podemos confirmar que todos os processos de revisão exigidos foram seguidos. Todos os eventos médicos significativos são avaliados cuidadosamente pelos investigadores do estudo, um comitê independente de monitoramento de segurança e autoridades regulatórias. Essas avaliações não levaram a quaisquer preocupações sobre a continuidade do estudo em andamento.