C&A oferece mais de 400 vagas de emprego; confira

A empresa de varejo C&A abriu para todo o Brasil, mais de 400 vagas para consultor de vendas diretas nas lojas e 6 vagas para Supervisor de Vendas Diretas, ambas para atuar com as vendas via WhatsApp. As oportunidades são para início imediato e o regime de trabalho é presencial em lojas selecionadas da C&A.

O cargo de Consultor de Vendas Direto deverá realizar envio de mensagens, promoções e ações especiais para clientes C&A pré-cadastrados, convidando-as a conhecer as novidades da marca, no atendimento proativo e ativo. Já o Supervisor de Vendas Diretas dará suporte aos 700 associados em loja.

Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever até o final de outubro por meio da plataforma "Kenoby" para supervisores: http://jobs.kenoby.com/cea; e "Emprego Ligado" para Consultores: http://cea.empregoligado.com.br/pt-br/empresa/2347/canda