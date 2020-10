Vídeo: Candidato cai em rio durante gravação de propaganda eleitoral

O vídeo em que um candidato a prefeito de Ji-Paraná, em Rondônia, caiu no rio durante gravação para um programa eleitoral no último domingo (18), viralizou na web.

Candidato a prefeito cai em rio durante gravação pic.twitter.com/eajvtM0xoC — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 21, 2020

Julian Cuadal, estava às margens do Rio Machado, quando escorregou e caiu no rio que atravessa o estado rondoniense.

"Eu vim para Ji-Paraná gravar algumas tomadas na beira do rio e em dado momento, diante do cansaço e até de uma tontura, eu me desequilibrei um pouco e para evitar que caísse de joelho em uma pedra, eu tive que cair de lado, me jogar um pouco", afirmou Julian no vídeo.