Vítimas de desabamento na Grande Recife morreram abraçadas, veja quem são

O desabamento parcial de um prédio no bairro do Janga, na Grande Recife, na última sexta-feira (7), matou 14 pessoas e feriu outras 7. Entre as vítimas, estão Marcela Neves dos Santos, 42, e os filhos Maria Flor, 6, e Wallace, 10, que foram encontrados abraçados sob os destroços.

A faxineira se mudou para o prédio por não conseguir mais pagar o aluguel de uma outra casa na mesma área do desabamento.

A filha mais velha, Evelyn Tainá Neves, 15, conseguiu sobreviver. Ela foi encontrada com vida, mas sofreu esmagamento de uma das pernas e precisou passar por cirurgia.

O namorado dela, Mateus Silva Albuquerque, 21, estava no apartamento no momento da tragédia e também morreu abraçado a Evelyn.

A família afirmou que ele costumava dormir na casa da namorada algumas vezes durante a semana. Ele era funcionário de um restaurante localizado dentro de um shopping.

Três irmão de 12, 8 e 5 anos também foram achados sem vida sob os escombros do prédio. Guilherme Emanuel era o filho mais velho, 12, seguido de Pedro Misael, 8, e Ester Misael, de apenas 5 aninhos.

Outra irmã deles, Emily Misael, 15, sobreviveu e está internada, ela quebrou a bacia. A mãe estava trabalhando em um lar de idosos no mesmo bairro e ficou devastada ao saber da morte dos três filhos.

Familiares contaram que ela já tinha saído do apartamento há alguns anos, mas precisou voltar porque trocou de emprego. A mulher estava juntando as economias para se mudar novamente e iria deixar o prédio no final deste mês.

Quem também perdeu três filhos: Deivid Soares, 17 Deivison, 19, e Eloá Soares, 21, foi a moradora Maria da Conceição Mendes da Silva, 43.

Ela morava no local há 13 anos e foi a única a sobreviver. Maria tem outros quatro filhos, dois moravam com ela, mas não estavam dentro do prédio, e outros dois moram em outras casas.

O casal José Celino Mota Neto, 40, e Josiane, 37, também foram achados juntos entre os destroços. O porteiro Josuel Ramos da Silva, 45, foi uma das 17 vítimas resgatadas sem vida. Ele trabalhava em uma Escola Municipal.