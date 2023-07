Lula quer criar em Manaus Centro Policial de Países da Amazônia

O Presidente Lula afirmou neste sábado (8), durante a Reunião Técnico-Científica da Amazônia, que pretende criar em Manaus um Centro de Cooperação Policial dos Países da Amazônia. O evento aconteceu em Letícia, na Colômbia, divisa com Tabatinga, no extremo Oeste do Amazonas.

Segundo a Agência Brasil, o presidente defende que as polícias e os sistemas de Justiça dos países amazônicos precisam trabalhar juntos contra os crimes que ultrapassam as fronteiras.

“Todos sofremos com a presença de criminosos envolvidos na extração de madeira, no garimpo e na caça e pesca ilegais na criminalidade de terras públicas. Na ausência do Estado, o narcotráfico se espalha e se torna vetor de crimes ambientais. Os povos indígenas, como os Yanomami, são vítimas da exploração ilegal de suas terras. Nossos jovens no campo, na floresta e nas cidades são presas fáceis para facções criminosas que crescem nas prisões de florestas”, explicou Lula.

Além disso, o político também pretende que haja uma integração dos países amazônicos nas áreas de saúde e economia sustentável, no combate à biopirataria, à violência de gênero e à exploração sexual.