Vigilante chuta e puxa arma para homem que cobrava atendimento para mulher em hospital

Revoltado, o homem bateu e derrubou uma corrente que divide os espaços na área de atendimento. Neste momento, um dos seguranças, chuta o homem pelas costas, saca o revólver e vai atrás do homem fora do hospital.

Nas imagens, o homem aparece gritando e batendo no vidro da recepção do hospital exigindo atendimento para mulher que tinha sido picada por um escorpião, que pode ser fatal se não socorrida a tempo.

Um vigilante foi flagrado chutando e sacando a arma para um acompanhante após o homem reclamar pela demora no atendimento médico para a esposa, no Hospital Geral de Areias, em Recife. O caso aconteceu na segunda (19), mas somente agora o vídeo foi divulgado.

