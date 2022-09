Após Instagram, WhatsApp Web apresenta problemas na plataforma

Após o Instagram, internautas também relataram problemas no WhatsApp Web nesta quinta-feira (21).

No Twitter, há relatos que a plataforma não está funcionando nem no computador, nem no celular. WhatsApp Web é a versão desktop do aplicativo mensagens, que permite usar o aplicativo no navegador do seu computador.

Toda vez que eu preciso do WhatsApp web ele não funciona, essa tranqueira — Duda ᶜʳᶠ (@crfdudax) September 22, 2022

O que fizeram com o WhatsApp web é criminoso. Impossível de usar — Gustavo Villena (@guvillena) September 22, 2022