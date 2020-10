Vídeo mostra momento em que raio atinge e mata homem

A câmera de monitoramento de um estabelecimento na praia de Itapema, no Litoral Norte, registrou o exato momento em que um raio atinge o corretor de imóveis Fabrício Corrêa Gasparetto.

Segundo um site de notícias do Globo, Gasparetto corria na praia com um amigo quando o caso aconteceu, por volta das 19h, no bairro Meia Praia, próximo à Rua 231, na sexta-feira (2).

O corretor teve uma parada cardiorrespiratória, foi levado para o Hospital Santo Antônio, mas não resistiu.

Conforme os bombeiros, não é possível precisar se o amigo que acompanhava Gasparetto foi atingido direta ou indiretamente, mas ele estava desorientado.

Também de acordo com a corporação, o amigo, que não teve a identidade divulgada, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem.