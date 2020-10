Ministério da Agricultura sacrifica manada para conter surto de peste

Um surto de febre suína foi confirmada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nessa segunda-feira (5), no estado do Piauí, no Nordeste do país.

A doença que tem o nome de Peste Suína Clássica (PSC) e é viral, ocorreu em entre a manada de um criadouro no município de Parnaíba. O Mapa adiantou que todos os animais serão sacrificados e a propriedade passará por processo de desinfecção. Especialista rasteiam o foco e origem da doença.

O estado já tinha registrado da peste no ano passado, mas a situação tinha sido controlada em novembro. Apesar do reaparecimento, o ministério garante que não há nenhuma possibilidade de interromper a exportação de suínos e seus derivados.

Isso porque o Piauí fica fora da zona reconhecida como livre de PSC pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), assim como o Amazonas. Neste caso, eles não fornecem produtos para fora do Brasil.