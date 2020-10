Começam hoje inscrições para 50 mil vagas remanescentes do Fies; saiba mais

A partir desta terça-feira (06), começam as inscrições para preenchimento de 50 mil vagas remanescentes do Financiamento Estudantil (Fies). O edital completo foi publicado no Diário Oficial da União no mês passado e está disponível no site http://fies.mec.gov.br/.

De acordo com o Sistema Globo, as vagas remanescentes são aquelas que "sobraram" ao longo dos processos seletivos, seja por desistência dos candidatos ou por falta de documentação. No segundo semestre de 2020, 0 Fies havia ofertado 30 mil vagas para financiamentos.

O Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e as vagas remanescentes atendem apenas aos interessados com renda mensal familiar de até três salários mínimos.