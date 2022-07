Vereadora do Rio posta vídeo de carro com tiros e cita tentativa de assalto

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Janeiro para saber detalhes da ocorrência e aguarda retorno.

A vereadora está muito abalada pelo ocorrido e, em nome de todos os cidadãos cariocas, clama por um basta na violência. Publicação no perfil da vereadora Verônica Costa (PL) no Instagram.

Em outra publicação nas redes sociais, a assessoria de Verônica disse que a vereadora ficou "abalada" com a ocorrência, mas que ela e as outras duas vítimas passam bem.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vereadora do Rio de Janeiro Verônica Costa (PL) publicou um vídeo nas redes sociais que mostra um carro dela com marcas de tiro. Segundo a parlamentar, ela, um motorista e uma assessora foram vítimas de uma tentativa de assalto nesta terça-feira (12) na Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, na Zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.