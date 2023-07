Vereador morre após bater carro contra placa em grave acidente

O vereador de Castanhal Elizeu Franco (PL) morreu após sofrer um acidente na BR-316. O carro que ele dirigia bateu contra o pórtico da entrada do município, no nordeste do Pará, distante 75 km da capital Belém.

A morte dele foi confirmada na noite de domingo (9) pela Câmara de Vereadores de Castanhal, que publicou nota de pesar e decretou luto de três dias.

"Elizeu estava em seu primeiro mandato. Tinha uma forte atuação no Jardelância, Bom Jesus e bairros próximos, onde desenvolvia grande trabalho social. É uma grande perda para a Câmara e Castanhal como um todo", diz um trecho da nota.

De acordo com a Polícia Rodovia Federal (PRF), o condutor estava sozinho no veículo no momento da colisão, registrada no KM 70 da BR-316.

Elizeu teve várias fraturas, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu e morreu na noite de domingo, segundo a Câmara.

Uma perícia deve ser realizada e apontar as possíveis causas do acidente, informou a PRF.