Aeronáutica abre inscrições para 225 vagas para formação de sargentos

As vagas são destinadas para homens e mulheres com ensino médio completo. Para se inscrever basta acessar o site: ingresso.eear.aer.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 80.

As inscrições para o exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (FAB) começam nesta segunda-feira (10) e vão até as 15h do dia 28 de julho. Ao todo, são 225 vagas em 16 especialidades diferentes.

