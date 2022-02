Uefa transfere final da Liga dos Campões para Paris

A Uefa, entidade que gere o futebol europeu, se reuniu em caráter de emergência, nessa manhã, e anunciou que a final da Liga dos Campeões prevista para ser realizada em 28 de maio, em São Petersburgo, foi transferida para o Stade de France, em Paris.

Vários atletas de diversas modalidades vieram a público condenar a decisão da Rússia de atacar a Ucrânia.

É o caso do jogador de futebol russo, Fedor Smolov, que publicou um post no Instagram com a mensagem "Não à guerra".

Os jogadores do Nápoles e do Barcelona exibiram ontem, à noite, uma faixa com a inscrição "Parem a guerra", antes da partida pela Liga Europa.

Os campeões mundiais de Fórmula 1 Max Verstappen e Sebastian Vettel expressaram sua vontade de não participar do grande prêmio da Rússia, em setembro.