Twitter do IBGE é hackeado por corretora de criptomoedas

A edição mais recente ocorreu em 2010. A nova pesquisa seria em 2020, mas foi adiada com as restrições provocadas pelo início da pandemia de Covid-19.

Em nota, o IBGE disse que os gestores das redes sociais já alertaram aos administradores do Twitter e acionaram a área de informática do órgão.

"Lançamos uma nova atualização! Agora você pode não apenas guardar suas criptomoedas, mas também comprar NFT!", dizia o tweet publicado pela corretora no perfil do órgão público, que foi apagado por volta das 20h desta segunda.

Por volta das 19h, a conta @ibgecomunica da rede social estava com a foto de perfil, biografia e nome alterados. As informações haviam sido substituídas pelas da empresa Exodus Crypto Wallet.

O perfil do Twitter do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi invadido por uma corretora de criptomoedas nesta segunda-feira (1º), dia em que o Censo Demográfico começa a chegar às casas brasileiras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.