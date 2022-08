Termina nesta quarta prazo de inscrições para concurso do IBGE

As inscrições para o certame são gratuitas e a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

Termina nesta quarta-feira (03) o prazo de inscrições do processo seletivo para recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, são 15.075 novas vagas para trabalhar no Censo 2022.

