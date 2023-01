'Tem mais combinados que um casal', diz Nicácio sobre relação poliamorosa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio, que vive um relacionamento aberto com o marido, comentou sobre essa maneira de se relacionar no BBB 23 (Globo). Na piscina com Cristian e Cezar, o brother disse que se envolver com mais de uma pessoa ao mesmo tempo exige muitos acordos.

Fred comentou que costuma beijar pessoas que não são seu marido em festas, e explicou: "A gente não vai para isso, mas se tiver alguém que tenha interesse...".

"Mas tem que ter permissão?", perguntou Cristian.

"A gente troca ideia. Aquela paquera mesmo. No mundo gay, é muito comum uma paquera entre dois caras e um outro cara. É muito mais comum uma relação aberta no meio gay que no meio hétero. Então as festas são muito mais tranquilas nesse sentido", explicou o médico.

Ele ainda citou amigos que mantém um "trisal", isto é, um relacionamento amoroso entre três pessoas. "Nesse poliamor, tem que ter maturidade. É um nível de cumplicidade que só quem vive sabe. Porque tem mais combinados que um casal. E é massa poder viver sua própria verdade. F*da-se que vão te julgar, recriminar. O que acham de mim é problema de quem acha".