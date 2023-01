Gabriel mostra otimismo sobre Paredão

Os dois ainda especularam que as torcidas de Domitila Barros e Cezar Black, também emparedados, podem se unir contra ele ou não, já que ambos pertencem ao Quarto Fundo do Mar mas não se dão bem.

Guimê afirmou que, "apesar dos problemas pessoais" que Gabriel teve na casa -em relação a seu comportamento problemático com Bruna Griphao-, ele continua o apoiando no jogo.

