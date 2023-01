Arthur Aguiar fala sobre Gabriel Tavares no paredão e defende brother

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar, vencedor do BBB 22, está acompanhando a edição do BBB 23 (Globo) e mostrou que está atento e pensando como jogador. Na noite de domingo, após a formação do paredão, disputado por Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel Tavares, o ex-brother fez uma reflexão sobre a dinâmica dentro da casa e defendeu o modelo.

"Antes de ir, quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Pode ser que eu esteja enganado, mas podem me cobrar depois: se o Gabriel ficar, as pessoas vão voltar a se aproximar dele como se nada tivesse acontecido", disse.

E continou, questionando o motivo de Gabriel não ter muitos aliados. "Essas pessoas se afastaram por que estavam com medo de ele estar queimado aqui fora e não queriam se associar a ele, ou se afastaram por que não concordaram com as atitudes que ele teve lá dentro? Se ele volta e todo mundo se aproxima de novo, fica um pouco estranho", refletiu.

E finalizou ao dizer que, se Gabriel conseguiu se safar do paredão, é o que acontecer. "Anotem", afirmou.