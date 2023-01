Equipe de Bruna Griphao faz campanha para tirar Gabriel do reality

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Griphao pode até estar torcendo para permanência de Gabriel Tavares no jogo, mas a equipe que administra as redes sociais da atriz durante o BBB 23 resolveu se posicionar contra a vontade da sister. O grupo anunciou mutirões pedindo a eliminação do modelo no segundo Paredão da atual temporada.

"Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos #ForaGabriel!", escreveu a equipe, indicando o link para votar no ex-affair de Anitta. O brother disputa os votos do público para continuar na casa com Cezar Black e Domitila Barros. Só um é eliminado nesta terça-feira (31).

Gabriel e Bruna engataram um romance logo na primeira festa do BBB 23, apesar do pai, Paulo Orfao, afirmar que a filha não se envolveria com ninguém neste início do jogo. Em poucos dias de romance, o paulista começou a tratar a atriz de forma ríspida na frente dos outros participantes. Ele até ameaçou dar cotoveladas na boca da sister.

O comportamento e os comentários grosseiros de Gabriel geraram revolta nas redes e a Globo decidiu interferir com Tadeu Schmidt. Ele chamou a atenção do modelo ao vivo. "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", alertou o apresentador da atração.

A bronca também chamou a atenção da casa contra o casal. Os dois, então, decidiram seguir apenas como amigos no confinamento.