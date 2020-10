Sobe para 8 número de feridos em queda de prateleiras no Maranhão

O governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou na manhã deste sábado (3) que subiu para 8 o número de feridos no acidente envolvendo a queda de prateleiras no supermercado Mateus, em São Luís, no Maranhão. Uma pessoa morreu.

“Equipes finalizando os trabalhos no local do acidente no supermercado Mateus. Números atualizados: 1 vítima fatal e 8 feridos. Minha solidariedade com todos e com suas famílias. Meu reconhecimento aos bombeiros, policiais e profissionais de saúde pela dedicação”, escreveu Flávio no Twitter.

Na noite dessa sexta (2), as prateleiras caíram em efeito dominó sobre os clientes causando pânico. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram o momento do acidente e como ficou o supermercado.