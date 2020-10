Com distúrbio facial raro, brasileira ganha destaque internacional

Lu Dorini tem um distúrbio raro no rosto, chamado de hemagioma, desde que tinha 8 meses e ganhou destaque no jornal britânico The Sun.

A condição é causada por um emaranhado anormal de vasos que pode interromper o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio.

Em entrevista à publicação, Lu, que é natural de Mangueirinha no Paraná, disse que não se importa com as críticas pela aparência; que passou a mudar ao longo dos anos. “Sou uma mulher com hemangioma, mas não deixo que ela me controle. Sempre estudei normalmente, trabalho desde os 13 anos e não parei com a rotina só por causa do meu distúrbio”, contou ela que já passou por 19 cirurgias para conter hemorragias causadas pela condição.

“Sou uma mulher bonita, inteligente, capaz e nunca pensei que precisava ser de uma forma diferente para ser aceita”, diz ela, que tem um blog sobre o assunto para ajudar pessoas com a mesma condição.

“Na verdade, eu evoluí mais como pessoa. Sempre me amei do jeito que sou, desde a infância. Sou uma mulher bonita, inteligente e capaz e nunca pensei que precisava ser de uma forma diferente para ser aceita. Eu sou como todo mundo e mereço amor e aceitação. Eu me amo, realmente me amo”, disse ela.