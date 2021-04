Sisu abre inscrições para mais de 209 mil vagas nesta semana

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (6) e vão até às 23h59 de sexta-feira (9). Serão ofertadas mais de 209 mil vagas para pessoas que desejam estudar em instituições de ensino superior públicas ou federais do Brasil. As inscrições podem ser feitas em https://sisu.mec.gov.br/

De acordo com a CNN, participam da seleção candidatos que prestaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020 e não tiraram nota zero na redação. Quem fez a prova na condição de treineiro está fora do processo.

Para concorrer ao Sisu não há critério de renda familiar. A condição é imposta apenas para candidatos a vagas reservadas para pessoas de baixa renda, quando a opção é disponibilizada pela instituição de ensino.

O resultado do Sisu será divulgado no dia 13 de abril, segundo cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).