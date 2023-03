Sister quer repescagem e Fred cogita desistir em dia de Paredão no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Dania e com dois participantes a menos, a casa do BBB 23 (Globo) está acostumando ao novo normal. Este domingo (19) terá formação de Paredão com votação entre os dez participantes que restam na disputa.

Confira os destaques do dia:

FRED CHORA

Inseguro sobre sua posição no jogo e com saudades do filho, Fred Desimpedidos chorou e até pensou em desistir do programa.

Fred ficou estressado com um chamado de atenção e conversas sobre jogo.

Em conversa com Aline, companheira no Castigo do Monstro, ele desabafou sobre suas emoções e sua motivação para estar no BBB 23.

Horas depois, o jornalista caiu no choro ao lembrar sua despedida do filho.

RITMO RAGATANGA

Rouge foi um assunto popular entre os brothers neste domingo.

Aline revelou como foi descobrir que o grupo iria terminar, explicou aos brothers como é a letra correta de "Ragatanga", e contou como a música surgiu.

REPESCAGEM?

O retorno de um participante entre os eliminados da edição foi discutido dentro e fora da casa.

Aline Wirley sugeriu a dinâmica a Sarah: "Seria bom pra deixar a gente louco";

Do lado de fora, uma coluna afirmou que a emissora entrou em contato com os ex-BBBs sobre uma possível repescagem.

CEZAR X FRED

Rivais há mais de um mês no jogo, Cezar Black e Fred Desimpedidos tiveram uma DR neste domingo.

Cezar questionou o brother sobre indicar Sarah Aline ao Paredão e defendeu suas críticas a Marvvila.

Já Fred diz ter se arrependido das palavras fortes ditas sobre Cezar, já que viu durante o Almoço do Anjo o pai do brother "todo bonzinho".

AMANDA X BRUNA

Uma simples sessão de fotos por estalecas virou bate-boca entre Amanda e Bruna Griphao, que acusaram uma a outra de formar grupos e se excluírem.

ALFACE MEXICANO

Ricardo segue convencido de que irá ao México. O brother já fez as malas e até mudou o visual, transformando a barba em um bigode.

ALMOÇO DO ANJO

Junto a Marvvila e Sarah Aline, Gabriel Santana chorou vendo recados de seus familiares e até aproveitou conselho de sua irmã, que o pediu para aproveitar mais a piscina.

Durante a conversa, Sarah negou estar apaixonada por Ricardo.

E Marvvila negou disposição para proteger Alface e Cezar no jogo.