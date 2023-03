Dania Mendez volta para La Casa de los Famosos hoje, diz produtora

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

O QUE ACONTECEU COM DANIA NO BBB?

"Dania estará em minha casa hoje com seus colegas e compartilhará sua experiência no Brasil em uma entrevista exclusiva", disse.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dania Mendez, intercambista mexicana que passou alguns dias na casa do BBB 23 (Globo), retorna neste domingo (19) ao reality La Casa de los Famosos. A confirmação foi feita nas redes sociais da produtora do programa.

