Alface vira piada no BBB 23 por ter pensado que iria para o intercâmbio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo Alface foi zoado pelos colegas de confinamento do BBB 23 (Globo) após ter pensado que iria para o México participar do intercâmbio no reality La Casa de los Famosos.

Bruna Griphao, Marvvila, Amanda e outros brothers zombaram do sergipano, que mudou o visual e até já tinha feito as malas para sair da casa.

Alface: "Agora o jogo está pegando fogo."

Gabriel Santana: "Você não queria?"

Alface: "É esse o Big Brother que eu queria."

Bruna Griphao: "Você não queria viajar? Se f*deu"

Amanda: "Parece, Facinho, que você não vai. Outra pessoa já foi antes. Desfaz as malas!"

Aline Wirley: "Vai desfazer as suas malas!"

Marvvila: "O Facinho fez as malas, olha o estilo mexicano que ele adotou, deixou só o bigodão, pra ficar aqui."

Antes da formação do décimo Paredão, os confinados descobriram que Key Alves participou do La Casa de Los Famosos. Com a exibição do vídeo, eles acreditam que Key voltará ao reality: "Ela volta hoje."

"Olha ela", "Meu Deus, ela vai voltar hoje", disseram os confinados.

"Qual o motivo de mostrarem isso para gente?", questionou Bruna confirmando acreditar que a sister ainda está no jogo, assim como Dania — que participou do BBB e voltou para a competição.

Nas conversas, eles lembraram que o Recado do Eliminado não foi exibido.

Outro indício levantado por eles foi o Poder Curinga arremato por Alface. Chamado de Poder da Mala, eles acreditam que o brother vai escolher se a sister volta, ou não, para a casa.