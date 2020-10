Senador Arolde Oliveira é internado após diagnóstico positivo para Covid-19

O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), de 83 anos, foi internado após ser diagnosticado com Covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais pela assessoria do parlamentar neste domingo (4), no entanto, o estado de saúde dele não foi informado.

Arolde foi deputado federal por nove legislaturas e está ocupando seu primeiro mandato como senador, eleito pelo Rio de Janeiro com 17% dos votos válidos. As informações são do Sistema Globo.

O senador Arolde de Oliveira nasceu São Luiz Gonzaga, em 11 de março de 1937. Cursou a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e depois se formou como Engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) se especializando na área de Telecomunicações.