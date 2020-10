Inscrições para o Revalida 2020 terminam hoje; saiba mais

As inscrições para o Revalida 2020 se encerram nesta segunda-feira (05). Os interessados em validar o diploma de medicina, obtido em universidades estrangeiras, para atuar no Brasil devem acessar ao site revalida.inep.gov.br/revalida/inscricao até as 23h59 e pagar o valor de R$ 330.

De acordo com o Sistema Globo, só poderá se inscrever quem tiver diploma de graduação em medicina em universidade estrangeira, reconhecido e válido (declarações de conclusão de curso, por exemplo, não são válidas). No edital do exame consta que o candidato deverá digitalizar o documento, frente e verso, para enviar no ato da inscrição. Nenhum outro documento será aceito no lugar do diploma, segundo o Inep.

O processo do Revalida consiste em exame teórico, que será realizado em 6 de dezembro, em 13 capitais e no DF, além de uma avaliação prática, baseada em 10 entrevistas (anamneses) para diagnóstico inicial de doenças em atores que se passam por pacientes.