Mulher fica ferida após carreta tombar na BR-174

Uma mulher ficou ferida em acidente de trânsito na BR-174, na cidade de Caracaraí, em Roraima, neste sábado (03). Ela estava no banco do passageira de uma carreta que tombou na avenida.

De acordo com Sistema Globo, o motorista, de 30 anos, perdeu o controle do veículo em uma rotatória e a carreta tombou para o lado direito. A mulher ficou ferida e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada de dentro do veículo. Ela foi encaminhada ao hospital da cidade.

Entretanto, o estado de saúde da vítima não foi divulgado.