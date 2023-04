Sarah faz analise do jogo de oponente no BBB 23

Sarah continuou: "Dá para ver na maneira como ela responde no Jogo da Discórdia. Ontem, achei que ela se posicionou melhor nas vezes que chamaram ela para sentar lá do que quando ela chamou você....Vi que ela conseguiu se posicionar melhor nas defesas dela."

Foi quando Sarah analisou o posicionamento da Amanda na dinâmica: "Realmente, por mais que eu não esteja presente nas discussões, nas conversas que as meninas têm, percebi que a Amanda tem articulado um pouco mais, com uma assertividade".

