Ricardo diz que sister o chamou para morar com ela em São Paulo

Ricardo diz querer morar com as sisters e Larissa lembra que Gabriel Fop e Tina moram próximos.

RICARDO: "Ela me chamou pra morar junto com ela já, pra você ter noção. 'Vamos morar junto em São Paulo, mas a Bruna não'"

LARISSA: "Eu falei que queria levar o pessoal do Deserto e algumas pessoas do Fundo do Mar, aí eles: 'Quais?', aí eu falei Sarah, Marvvila e Alface".

O papo surgiu após a professora de educação física contar que afirmou querer ter amizade com o biomédico quando participou da entrevista com o eliminado.

