Região está colapsada e bombeiros temem desabamentos após explosão em restaurante do Coco Bambu

O Corpo de Bombeiros afirmou, nesta quarta-feira (21), que a região do entorno da explosão no Restaurante Vasto, do Coco Bambu, está colapsada e que imóveis próximos podem correr risco de desabar.

Imagens impressionantes viralizaram e mostram que o local ficou totalmente destruído por causa da explosão. Destroços ficaram espalhados pelo meio da rua e até casas nas proximidades foram atingidas.

Parte do mobiliário ficou espalhado no meio da rua assim como várias panelas e utensílios do restaurante.

A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que um vazamento de gás pode ter causado a explosão.

Um vigilante, identificado como Márcio da Costa e Silva, de 35 anos, ficou ferido e foi socorrido com queimaduras de primeiro grau.