Quanto vale a casa do reality? Corretores têm opiniões divergentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda cabem algumas perguntas sobre o Big Brother Brasil. Uma delas: Quanto vale a casa onde os participantes estão confinados? Com 1.800 metros quadrados de área construída, piscina, jardim (com gramado sintético) e academia de ginástica, ela fica no limite entre os bairro de Curicica e Jacarepaguá, na zona oeste do Rio e, segundo avaliações de imobiliárias, pode chegar a valer R$ 14 milhões.

É este o valor a que chega a start up de compra, venda e aluguéis de imóveis Loft. Ela usa como base uma tabela na qual o metro quadrado na região é avaliado em R$ 5.700. Considerando o tamanho da área construída, já seriam estimados R$ 10,3 milhões.

Já para os outros os 500 m2 de área não construída, haveria um acréscimo de R$ 1,4 milhão, totalizando R$ 11,7 milhões —para o cálculo do metro quadrado, o levantamento analisou 7,5 mil imóveis anunciados nas principais plataformas digitais da capital fluminense, ativos entre julho e dezembro de 2024.

As recentes reformas e a decoração podem aumentar o preço do imóvel em até 20% do valor total, de acordo com práticas do mercado imobiliário. Sendo assim, a casa do BBB pode bater a casa dos R$ 14 milhões, de acordo com a Loft.

O valor é considerado alto por Alice Castro, da Sergio Castro Imóveis, empresa responsável pela recente venda da mansão mais cara do Brasil, no exclusivo Jardim Pernambuco, no Leblon. Ela foi negociada a R$ 220 milhões.

"Não adianta multiplicar o metro quadrado médio de Curicica pelo número de metros quadrados da casa", rebate a especialista em imóveis de alto padrão Alice Castro, que avalia a casa em R$ 9 milhões. .

Segundo Claudio André Castro, diretor da imobiliária, o imóvel mais caro de Curicica, uma casa nova, está à venda por R$ 15 milhões há muito tempo. "Não existe esse mercado em Curicica. Essa casa jamais conseguiria ser vendida facilmente lá. Não é o bairro correto para se fazer uma casa desse tamanho", explica.

A Sergio Castro fez projeções da casa do BBB em outros bairros. No Leblon, por exemplo, a mansão poderia chegar a valer R$ 60 milhões. Em São Conrado, R$ 27 milhões. Na Gávea ou Jardim Botânico, o imóvel alcançaria R$ 30 milhões. Em Santa Teresa, R$ 15 milhões, e em um condomínio fechado no Joá ou Joatinga, R$ 25 milhões, de acordo com a empresa.

Apesar de estar reformada, a casa não segue um padrão "super luxo", acrescenta Claudio André. "Não tem mármores importados, por exemplo. Poderia custar muito mais", diz.