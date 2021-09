Piloto de helicóptero é rendido no ar por criminosos que tentavam resgatar presidiário

Um piloto de helicóptero que fazia serviço de táxi aéreo foi rendido no ar por criminosos, no final da tarde deste domingo (19), em Bagu. Ele chegou a entrar em luta corporal com a dupla, que queria resgatar um presidiário.

Os criminosos contrataram um voo para Agra dos Reis. Durante o voo, o piloto foi rendido com uma arma e recebeu ordens para seguir até o Complexo Penitenciário de Bangu porém a tentativa foi frustrada.

"Eles embarcaram e logo em seguida anunciaram a ação. Eu tomei todas as providências para demonstrar para os órgãos de controle que a aeronave estava sob interferência ilícita. Eles queriam resgatar alguém em Bangu, mas evitei perguntar quem, para não desconfiarem. Eu ainda tentei convencê-los de que não daria certo", contou o piloto em entrevista ao site UOL.

Ele entrou em luta corporal com os criminosos, que desistiram do plano ao perceberem que a aeronave poderia cair. A assessoria da Polícia Civil disse em nota que o piloto, enquanto sobrevoava um batalhão que fica ao lado do presídio, fez uma manobra para simular uma queda.

Os movimentos assustaram os criminosos que permitiram que ele voltasse a pilotar. Foi ordenado que ele voltasse até Niterói e de lá os criminosos pularam e fugiram para uma área de mata.