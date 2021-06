PGR pede que STF não abra investigação contra Bolsonaro por prevaricação

Ainda segundo ele, não seria constitucional que o julgador determinasse que houvesse uma acusação: "A isenção do juiz não pode ser contaminada com expressão de seu desiderato de que haja um processo para que esse magistrado julgue".

"Se o Poder Legislativo está a investigar com excelência comportamentos aparentemente ilícitos com todas as competências necessárias, qual seria o motivo para que no Supremo Tribunal Federal se abra uma investigação concorrente, tomada por freios e contrapesos institucionais e sem igual agilidade?", aponta Medeiros.

