PF prende homem que usava nome de Neymar em golpes no auxílio emergencial

Um homem suspeito de aplicar golpes usando nomes de personalidades no país, foi preso em uma operação da Polícia Federal, em Fortaleza (CE), na manhã desta terça-feira (27).

Na casa dele os agentes apreenderam computadores, celulares, documentos e vários outros materiais que serão periciados. As investigações mostraram que o acusado usava a identidade de pessoas famosas para abrir contas e realizar a inscrição no program do Auxílio Emergencial.

Uma das vítimas foi o jogador Neymar que teve seus dados utilizados na abertura de contas na Caixa Econômica. Tais contas serviram para recebe o dinheiro do auxílio, cadastrado no nome de uma outra vitima, o empresário Luciano Hang.

Diversas outras contas e cadastros irregulares na plataforma do benefício foram encontrados e relacionados ao suspeito. A PF investiga a participação outra pessoas no esquema.