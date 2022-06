Petrobras: ministério divulga indicados para Conselho de Administração

Em seguida, o atual Conselho de Administração se reunirá para convocar a Assembleia Geral Extraordinária, em que discutirão a destituição de José Mauro Coelho, atual presidente da companhia, e a eleição dos membros recém-indicados pelo ministério. De acordo com a Petrobras, Coelho só pode ser destituído caso os membros do Conselho de Administração eleitos junto com ele em abril, forem substituídos.

As indicações serão votadas pela assembleia de acionistas da Petrobras, onde o governo tem maioria. Dos 11 membros do Conselho de Administração, oito são indicados pelo governo e três são eleitos, respectivamente, por acionistas minoritários, empregados da estatal e donos de ações preferenciais (que dão preferência na distribuição de dividendos).

