Passageiros de ônibus que tombou em MG foram arremessados e tiveram cabelos arrancados

Ainda segundo a reportagem, a suspeita é que a maioria dos passageiros não usavam cinto de segurança. O acidente com o ônibus da Real Expresso ocorreu por volta de 3h40 de hoje, quando o motorista perdeu o controle e capotou o ônibus. Ele saiu ileso do acidente.

Os passageiros do ônibus que tombou no Triângulo Mineiro foram arremessados e tiveram parte do cabelo arrancados, além de fraturas expostas. A informação é de um dos médicos do Samu ao G1. Cerca de 36 pessoas ficaram feridas e 11 morreram, dentre elas duas crianças.

