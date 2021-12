Passageira 'surta' e bate ônibus em muro ao tentar assumir controle do veículo

Uma mulher quase causou uma tragédia após ter um surto e tentar tirar o motorista de um ônibus que trafegava por uma avenida em Grande Vitória, no Espírito Santo. Segundo informações, a mulher levantou do banco, foi em direção ao motorista e tentou tirar o motorista do local, como não conseguiu, colocou as mãos no volante fazendo com que o veículo colidisse na mureta de uma ponte. Por sorte, ninguém ficou ferido, e passageiros contiveram mulher. O ônibus foi levado para a garagem.

