Procon alerta para golpe do 'chip branco'

Quem já fez a portabilidade do celular ou perdeu o aparelho telefônico, já viu de perto como funciona o chip em branco das empresas de telefonia.

Com alguns dados como o CPF ou o número do celular é possível pedir um novo chip e continuar com acesso ao velho número.

O problema é que essa facilidade também abre as portas para estelionatários praticarem o golpe do SIM SWAP, troca de chip em inglês, ou simplesmente o golpe do chip branco.

O crime consiste em cancelar as linhas telefônicas das vítimas habilitando chips novos. Com o controle do número, é possível acessar a lista de contatos, receber SMS, WhatsApp e ligações telefônicas e com tudo isso, ter acesso até a aplicativos bancários.

A base do golpe são as fragilidades de segurança das operadoras de telefonia, como explicou o diretor geral do Procon no Distrito Federal, Marcelo de Souza do Nascimento.

O que fazer

A recomendação é comunicar imediatamente a operadora de telefonia para cancelar o chip clonado e registrar o Boletim de ocorrência.

Em 2019, a empresa de cybersegurança Kyspersky estimou que mais de 5 mil linhas telefônicas foram clonadas no Brasil.