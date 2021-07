Pais são presos por estupro, agressão e morte do filho de 1 ano

A mãe disse a polícia primeiramente, que o filho tinha caído do muro, mas depois confessou que viu a criança sendo espancada pelo pai, que não gostou de ouvir o pequeno chorar e se irritou com o filho. Ela disse que depois das agressões, a criança ficou desacordada, sendo então levada à UPA.

Os pais de um bebê de apenas 1 ano, foram presos na sexta-feira (23), após a criança chegar ao hospital morta e com marcas de tortura pelo corpo. O caso aconteceu no Mato Grosso.

