Pai e mãe são presos por agressão, estupro e morte do filho de apenas 1 ano

O pai do menino, de 21 anos, foi encontrado em uma chácara onde mora e confessou que agrediu o filho. Os dois responderão pelo homicídio qualificado mediante tortura e recurso que impossibilitou a defesa, com agravante pelo fato da vítima ser menor de 14 anos. Além disso, também podem responder por estupro de vulnerável.

A criança estava bastante debilitada por conta das agressões. Diversas marcas causadas por objetos, como um fio de carregador de aparelho celular, foram encontradas no corpo do menino. Um laudo preliminar apontou ainda indícios de que a criança tenha sido abusada sexualmente.

