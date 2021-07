Ao menos 20 estados realizam protestos contra Bolsonaro: 'Impeachment já'

Entre as cidades, houve protesto no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belém, Palmas, Teresina, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, São Luís, João Pessoa, Boa Vista e Maceió.

Até por volta das 14h, haviam sido registrados protestos em pelo menos 52 municípios, localizados em 20 estados, incluindo 13 capitais. Entre os estados onde foram realizadas manifestações, estão Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, PE, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São PaulP e Tocantins.

