Pagamento do Auxílio Brasil começa hoje; veja quem recebe

O Auxílio Brasil começa a ser pago nesta quarta-feira (17) para cerca de 14,6 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Hoje, receberão os beneficiários com número do NIS terminado em 1.

O novo programa será pago automaticamente este mês. Os inscritos no CadÚnico, mas que não recebiam o Bolsa Família, irão para a lista de reserva. Quem não está no CadÚnico, é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber o benefício.

Informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: o novo aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.