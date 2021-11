Criminosos explodem agência da Caixa Econômica Federal

De acordo com o G1, uma pessoa que dormia na entrada da agência ficou ferida por estilhaços de vidros e precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros."Eu tava dormindo na porta do banco, né, quando eu senti dois elementos passando por cima de mim estourando a porta com pé de cabra, né, ou com ferro, sei lá. Aí, nisso o vidro do banco estourou e caiu os vidros tudo em cima de mim. Aí, eu levantei, corri para o lado, passou uns dois minutos teve a explosão", contou a vítima.

