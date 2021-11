Medida Provisória que recria Ministério do Trabalho é aprovada na Câmara

A Medida Provisória (MP) que recria o Ministério do Trabalho e Previdência foi aprovada, nesta terça-feira (16), no plenário da Câmara dos Deputados.

O relator da MP, deputado José Nelto (Podemos-GO), afirma que a extinção da pasta causou problemas na gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"Quando acontece um acidente, o auxílio-doença também leva seis meses, até um ano e meio, nesse novo INSS do Ministro Paulo Guedes. Não há gente para trabalhar no INSS! E com a pandemia ficou pior ainda”, disse Nelto. "Foi lamentável quando o governo acabou com o Ministério do Trabalho e da Previdência! Hoje está um verdadeiro sacrilégio e sacrifício para quem precisa do INSS no nosso país", declarou.

O texto segue para análise do Senado.