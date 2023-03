No BBB 23, Aline lembra fim da banda Rouge

Aline: "Pra nenhuma de nós. Mas sabe aquela coisa de 'eu tenho que continuar'? Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E também a essência de quem você é. Qual o propósito de tudo isso? É muito legal ser famoso, mas é uma consequência do sucesso. E eu tenho sucesso com tantas outras coisas. Então busquei força por nós cinco. E cada uma foi trilhando suas coisas. Tem que ter muita fé mesmo naquilo que você é e no que você quer fazer".

Fred: "E [como fica] a cabeça? Porque desde que eu comecei no Desimpedidos, foi só subindo. Aí eu fico pensando: 'E quando eu parar?'. E você foi de um pico muito maior do que qualquer um que eu tenha alcançado, e depois, entrou em um período diferente. Como foi isso?".

SÃO PUALO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No BBB 23 (Globo), Aline Wirley almoçou com Fred Desimpedidos e lembrou como foi o fim da banda Rouge. A cantora disse que foi difícil saber o que fazer após tamanho sucesso e precisou se reinventar.

